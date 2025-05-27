sonyazhytkova .27 мая, 2025 4

До того, як Кренстон став хіміком з темним минулим у "Пуститися берега", він був наймилішим татусем у світі хаосу — Гелом у хітовому ситкомі "Малькольм у центрі уваги". І ось, майже через 20 років після фіналу, актор знову обіймає стару роль у мінісеріалі з чотирьох епізодів, прем’єра якого очікується вже цього грудня на Disney+.

У нещодавньому інтерв’ю People, Браян Кренстон поділився, що повернення до образу Гела було "надзвичайно веселим":

"Я скучив за ним. Він добрий, трохи божевільний, але такий люблячий. І бачити всю цю нашу 'сімейку' знову разом — було просто чудово".

Окрім Кренстона, повернеться й основний акторський склад, окрім Еріка Пер Саллівана (Д’юї), який давно покинув акторську кар’єру. Його персонажа довелося перезапросити — цікаво, як саме творці вирішать цю делікатну ситуацію.

Сюжет нових серій розгортається навколо 40-річної річниці подружнього життя Гала й Лоїс. Їхній син Малькольм (Френкі Мюніз), тепер уже з власною донькою, змушений зануритися у звичний сімейний хаос — нікуди він не дівся, як і вони самі.

"Малькольм у центрі уваги" дебютував у 2000 році, зібравши вражаючі 15,2 мільйона глядачів у першому сезоні. Це був один із перших ситкомів, знятих у форматі однієї камери та без закадрового сміху — справжній прорив, що проклав дорогу таким хітам, як "Офіс", "Американська сімейка" та "Затримка у розвитку".

Чи зможе новий мінісеріал викликати таке саме захоплення? Побачимо. Але точно відомо одне — творець шоу Лінвуд Бумер не планує затягувати ностальгію на шкоду якості.

Джерело: Мovieweb