sonyazhytkova .14 декабря, 2024 14

Разом із нею в стрічці, ймовірно, з'явиться Кріс Еванс, який знову зіграє Стівена Роджерса, більш відомого як Капітан Америка.

Режисерами фільму стануть брати Ентоні та Джо Руссо, які вже мають багатий досвід роботи над проєктами Marvel, а продюсером виступить президент студії Кевін Файгі.

Хоча деталі сюжету поки що тримають у таємниці, прем'єра фільму запланована на 1 травня 2026 року.

Імовірно, кінокартина стане довгоочікуваною нагодою для возз’єднання улюблених персонажів.

Ще у 2021 році з’явилися чутки про повернення Кріса Еванса до кіновсесвіту Marvel, і тоді ж обговорювалася можливість залучення Гейлі Етвел для окремого фільму. Попри те, що той проєкт так і не отримав розвитку, "Месники: Судний день" став чудовою нагодою для їхнього повернення.

Джерело: Deadline