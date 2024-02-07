sonyazhytkova .7 февраля, 2024 9

Зірка популярного шоу "Дивні дива" ділиться "відштовхуючою" зміною, яку він би вніс до серіалу Netflix.

Під час свого виступу на панелі Мега Кон в Орландо, Матараццо які зміни він би вніс до сюжету серіала.

"Може, це звучить відштовхуюче, але ми повинні були б вбивати більше людей", - сказав актор шанувальнику, за словами CBR. "Цей серіал був би набагато краще, якби ставки були б вищими, якщо в будь-який момент будь-який з цих дітей може загинути. Мені здається, що ми всі занадто безпечні".

Матараццо грав роль Дастіна Хендерсона протягом всього шоу, створеного братами Дафферами, який розпочався в 2016 році. У 2022 році Майя Хок, яка грає Робін Баклі в науково-фантастичному серіалі, також висловила бажання мати "героїчний момент" для свого персонажу в останньому сезоні.

"Було б круто вмерти та отримати свій героїчний момент," - зазначила вона в інтерв'ю для Rolling Stone. "Я б хотіла покинути серіал з гідністю, як будь-який актор. Але мені особисто подобається той факт, що брати Даффери цінують нас. Вони не просто пишуть великі ролі для нас, а й створюють глибоких персонажів. Вони не тягнуть нас на шибеницю в кожному епізоді. Це єдина причина, чому вони не торкаються наших персонажів. Це показує, що вони правильно розуміють нас, як акторів і як особистостей. Це - унікальна риса, якою вони володіють, і я б не хотіла, щоб вони змінили її".

Протягом історії шоу, багато улюблених персонажів не дожили до кінця, такі як Барбара Шеннон Пурсер у першому сезоні чи Едді Мансон виконавця Джозефа Квінна в четвертому сезоні.

Джерело: Deadline