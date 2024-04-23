sonyazhytkova .23 апреля, 2024 6

Дія майбутньої стрічки розгортається навколо групи пенсіонерів, які проживають у розкішному будинку для літніх людей і вирішують розкрити вбивство забудовника.

Під час свого оголошення на подкасті "The Rest is Entertainment" автор Річард Осман повідомив, що троє акторів приймуть участь у фільмі як детективи: Гелен Міррен зіграє роль Елізабет, Пірс Броснан стане Роном, а Бен Кінгслі виконає образ Ібрагіма. Щодо актора, який зіграє Джойса, четвертого важливого персонажа, деталі поки що тримаються у секреті.

Це дебютний роман відомого телеведучого і продюсера Річарда Османа, який був випущений у 2020 році після тривалої боротьби між видавництвами. "Клуб убивств по четвергах" швидко став бестселером за версією Sunday Times і, за словами The Guardian, є найшвидше продаваним дорослим кримінальним дебютом усіх часів. У 2021, 2022 та 2023 роках вийшли три продовження, а п'ята книга серії запланована на наступний рік.

За нову адаптацію відповідає кінокомпанія Стівена Спілберга Amblin Entertainment, а режисерське крісло займає Кріс Коламбус (який раніше знімав такі фільми, як "Сам удома", "Місіс Даутфайр" та перші два фільми "Гаррі Поттера"). Amblin купив права на роман ще у 2020 році, і раніше вже вказувалося на участь таких зірок, як Меріл Стріп та Віола Девіс.

Джерело: Gamesradar