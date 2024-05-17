sonyazhytkova .17 мая, 2024 8

На фото: Геллі Беррі, Персі Деггс IV та Ентоні Б. Дженкінс

Студія Lionsgate представила перший трейлер фільму жахів "Не відпускай", режисером якого виступив Александр Ажа. Запланована дата виходу стрічки - 27 вересня.

У головних ролях - лауретка премії Оскар Геллі Беррі, Персі Деггс IV та Ентоні Б. Дженкінс.

Фільм розповідає історію матері та її синів-близнюків (Деггс і Дженкінс), яких протягом років переслідує злий дух. Вони обіцяють ніколи не розлучатися, залишаючись вірними сімейним зв'язкам. Однак, коли один з хлопців починає сумніватися у реальності небезпеки, це руйнує їхню єдність і спонукає до жорстокої боротьби за виживання.

Сценарій написали Кевін Кофлін та Райан Грассбі, виробництвом займалися Шон Леві, Ден Коен та Ден Левін з 21 Laps. Виконавчі продюсери: Голлі Джетер та Емілі Морріс з 21 Laps.

Джерело: Deadline