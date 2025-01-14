sonyazhytkova .14 января, 2025 6

Apple TV+ анонсував трейлер свого конспірологічного трилера "Prime Target", прем'єра якого відбудеться 22 січня 2025 року. У головних ролях — Лео Вудолл, відомий за серіалами "Білий Лотос" і "Один день", а також Квінтесса Свінделл, зірка фільму "Чорний Адам".

У центрі сюжету — Едвард Брукс, талановитий аспірант, який близький до відкриття закономірності в простих числах. Цей прорив може забезпечити доступ до кожного комп’ютера у світі. Однак Едвард стикається з невидимим ворогом, що намагається знищити його ідею ще до її реалізації. Його союзником стає Тейла Сандерс (Квінтесса Свінделл) — агентка АНБ, яка стежить за діяльністю математиків. Разом вони починають розплутувати змову, що загрожує самому серцю відкриття Едварда.

У акторському складі також з’являться Стівен Рі ("Гра на сльозах"), Девід Морріссі ("Шервуд"), Марта Плімптон ("Режим"), Сідсе Бабетт Кнудсен ("Влада"), Джейсон Флемінг ("Загадкова історія Бенджаміна Баттона"), Гаррі Ллойд ("Гра престолів"), Алі Суліман ("Джек Раян"), Фра Фі ("Бунтівний місяць") та Джозеф Міддел ("Вічна дочка").

"Prime Target" складатиметься з восьми епізодів. У день прем’єри на платформі з’являться перші дві серії, а решта виходитиме щосереди до 5 березня. Не пропустіть цей захопливий серіал, який обіцяє занурити глядачів у світ інтриг та небезпечних змов.

Джерело: Deadline