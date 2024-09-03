sonyazhytkova .3 сентября, 2024 4

Актор, що зіграв улюбленого чарівника у трилогіях "Володар перснів" та "Хоббіт", розповів про можливу участь у майбутній стрічці "Полювання на Голлума", режисером якої є Енді Серкіс.

В інтерв’ю The Big Issue Ієн Маккеллен сказав: "Інтерес до 'Володаря перснів' не зменшується. Мені відомо, що плануються нові фільми, і Гендальф буде серед персонажів. Сподіваюся, що я знову отримаю можливість зіграти цю роль".

Цього року було підтверджено, що Енді Серкіс зніме і зіграє у двох нових фільмах всесвіту "Володаря перснів", які будуть зосереджені на Голлумі. Перший з них планують випустити в 2026 році, але, за словами Маккеллена, сценарію ще немає.

Наразі, Ієн Маккеллен відновлюється після падіння на сцені в Лондонському Вест-Енді, але його нова стрічка "Критик" виходить уже цього місяця. Пітер Джексон разом з Френ Вальш та Філіппою Бойенс також повернуться як продюсери нових фільмів всесвіту "Володаря перснів". Поки що деталі сюжету залишаються в таємниці, і про інших персонажів ще нічого не відомо.



Енді Серкіс розповів, що наразі рано говорити про конкретику, але кінокартини обіцяють глибоке занурення в характер Голлума. Хоча повернення знайомих персонажів можливе, їхні імена поки що тримаються в секреті.

Джерело: Gamesradar