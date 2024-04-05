sonyazhytkova .5 апреля, 2024 13

Розпочалися зйомки нової частини телешоу, де головну роль грає та виконує обов'язки виконавчого продюсера Сілвестер Сталлоне.

У серіалі "Tulsa King" розповідається історія Дуайта "Генерала" Манфреді (зіграного Сталлоне), капо Нью-Йоркської мафії, що звільнений з в'язниці після 25 років і відправлений своїм начальником в Талсу, штат Оклахома, щоб заснувати новий бізнес. Підозрюючи, що його власна мафійна сім'я може не бути на його боці, він починає обирати незвичайних союзників, щоб встановити нове злочинне угруповання в цьому незвичному для нього місті. Грілло грає роль Білла Бевілакуа, мафіозі з Канзас-Сіті, що має свої власні інтереси в Талсі.

Серед акторського складу, нарівні зі Сталлоне та Грілло, з'являться інші талановиті артисти, такі як Андреа Севідж, Мартін Старр, Макс Каселла, Доменік Ломбардоцці, Вінсент Піацца, Джей Уїл, Аннабелла Шкьорра, Татьяна Заппардіно, Гарретт Хедлунд і Дана Делані.

Шерідан і Крейг Зіск є творцями та виконавчими продюсерами серіалу, який також залучає Теренса Вінтера, Сталлоне, Девіда Сі. Гласера, Рона Беркла, Боба Ярі, Девіда Гаткіна, Бредена Афтергуда і Кіта Кокса в ролі виконавчих продюсерів. "Tulsa King" виробляється студіями MTV Entertainment та 101 Studios.



Перший сезон вийде в ефір сусіднього каналу CBS цього літа, перш ніж другий сезон стартує на Paramount+ восени.

Френк Грілло славиться своїми виступами у фільмах з універсуму "Captain America" та "Purge", серіалі "Кingdom", а також у кінострічках "Hitman's Wife's Bodyguard" та "Lamborghini". Наступною роллю для актора стане Рік Флаг старший у відновленому світі DC.

Джерело: Deadline