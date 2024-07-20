sonyazhytkova .20 июля, 2024 0

Дискусії щодо використання штучного інтелекту в кінематографі тривають уже давно, і тепер генеральний директор Netflix Тед Сарандос висловив свою думку на цей рахунок.

За його словами, аудиторію не турбує, чи було створено медіа за допомогою ШІ, головне, щоб історія була цікавою.

Штучний інтелект уже неодноразово піддавався критиці з боку фахівців і уважних фанатів, які помітили його використання не лише для відновлення класичних франшиз, таких як "Щелепи", але й для покращення нових фільмів, наприклад, "Пізньої ночі з дияволом" і "Фуріоза: Сага про Безумного Макса".

На щорічному фінансовому звіті Netflix (за інформацією Deadline) Сарандос розповів про своє бачення ролі ШІ у кінематографі, вважаючи, що він стане ще одним інструментом для кінематографістів, який допоможе в творчому процесі.

"Я вірю, що штучний інтелект стане чудовим набором творчих інструментів, що дозволить авторам краще розповідати свої історії", – зазначив Сарандос.

Він також підкреслив, що публіка, на його думку, не звертає особливої уваги на те, чи використовувався ШІ для створення певних елементів фільму, таких як фонові сцени, якщо сюжет і взаємодія акторів є на першому місці. Для нього найважливішими є саме сюжет та несподівані повороти, а не технічні засоби виробництва.

"Суть у красі написання, хімії між акторами, в сюжеті, несподіваних поворотах... Я не кажу, що глядачі не помічають інших аспектів [ІІ]. Але я думаю, що їх більше цікавить зв’язок із розповіддю. І, напевно, їх не дуже турбують бюджети та технології, які її реалізують".

Джерело: Мovieweb