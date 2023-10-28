sonyazhytkova .28 октября, 2023 11

Компанія Lionsgate дає зелене світло перезапуску культового фільму "Горець", в якому головну роль виконає Генрі Кавілл, а режисером виступить Чед Сталескі, відомий за фільмами серії "Джон Уік".

"Горець" – це завжди був символ боротьби незламних воїнів, і в новому втіленні цей образ знову воскресне завдяки Генрі Кавіллу, відомому своєю роллю у фільмах "Людина зі сталі" і "Відьмак". За даними видання Deadline, компанія Lionsgate активно готується до продажу прав на фільм під час American Film Market.

Режисер Чед Сталескі, який славиться франшизою "Джон Уік", вже взявся за роботу над цим проектом. Сценарій до очікуваного фільму був підготовлений Майком Фінчем, співавтором "Джон Уік: Глава 4".

Картина "Горець" обіцяє стати високобюджетним проектом, з витратами, які перевищують $100 мільйонів. Послідовники фільму чекали на цю новину довго, і, здається, їх очікування виправдається: зйомки планують розпочати у 2024 році.

Фільм буде повноцінним перезапуском оригінальної стрічки 1986 року, замість того, щоб намагатися продовжити історію через спадкоємців, як це стало популярним в останні роки.

Джерело: Movieweb