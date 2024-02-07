sonyazhytkova .7 февраля, 2024 13

Зірка "Відьмака" і головний актор "Highlander" відкриває завісу над майбутнім перезапуском, яке нарешті стає реальністю після кількох років інтригуючих новин від режисера Чеда Стагельські.

У своєму нещодавному інтерв'ю Джошу Горовіцу Кавілл зберіг деякі деталі про проєкт "Highlander" у секреті, але відкрив, що ребут буде більше поглиблюватися в сюжет безсмертних, ніж попередні фільми і телесеріали. Актор сказав:

"Мені доведеться бути обережним у відповіді на це питання. Я завжди був прихильником Highlander. Ці фільми захоплювали мене. Очевидно, я переглядав їх, коли ще був молодшим, і згодом повертався до них. Також слідкував за телесеріалом. Мені завжди подобалася ця легенда. Такий сенс трагічного воїна, який мав більше історії, ніж просто крутий хлопець з крутим мечем, що робить круті речі. А зараз ми збираємося ще глибше заглибитися в цей аспект".

Описуючи сценарій для "Highlander" як "надзвичайний", Кавілл натякає, що перезавантаження може мати зв'язки з оригінальною франшизою, включаючи телесеріал з 90-х років:

"Наразі я не можу точно визначити, наскільки фільм буде відповідати серіалу. Але те, що вже зроблено, і те, над чим ми працюємо щодо сценарію, є дійсно неймовірним. Я впевнений, що глядачі будуть дуже, дуже задоволені результатом".

Хоча деталі перезавантаження залишаються в секреті, Кавілл обіцяє, що фільм буде радикальною зміною і він, разом з Чедом Стагельські, готові до того, щоб глядачі сприйняли його навіть негативно, у їхньому бажанні принести щось несподіване.

"Великі стрибки важливі. Якщо ви граєте за правилами і просто припускаєте: 'Мабуть, все в порядку', це не завжди приносить вам визнання. Тоді як ризикнути і зробити значний крок може викликати як позитивну реакцію, так і негативну. Іноді навіть ненависть може бути цінною, оскільки вона свідчить про вашу здатність вразити аудиторію чимось новим", - додав актор.

Джерело: Мovieweb