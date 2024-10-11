sonyazhytkova .11 октября, 2024 7

Робертсон Маршалл Турбер, відомий своїм успішним фільмом Netflix "Червоне сповіщення", готується до нової авантюри — постановки адаптації для великого екрану, зйомки якої стартують цієї осені в сонячній Австралії.

Генрі Кавілл, знаний завдяки своїм ролям Супермена та в популярному серіалі "Відьмак", приєднається до касту у ролі одного з головних героїв поряд із новачком Даніелем Квін-Той, який вразив студію та режисера своїм талантом на сцені Вест-Енду, де виступав разом із Томом Холландом.

Фільм "Вольтрон" запозичує свою історію з японських науково-фантастичних серіалів "Король звірів ГоЛіон" та "Кіко Кантай Дайруггер XV". Цю серію переосмислили та озвучили, надавши їй назву "Вольтрон: Захисник Всесвіту", яка стала популярною у 1980-х роках. Сюжет зосереджується на п’яти молодих пілотах, що входять до батальйону "Робот-Леви" та об’єднуються в могутнього мегаробота на ім’я Вольтрон. Хоча деталі нової адаптації поки що залишаються таємницею, сценарій написав Турбер у співпраці з Еллен Шанман.

Джерело: Нollywoodreporter