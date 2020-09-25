Анастасия Лях .25 сентября, 2020 12

На днях появилась новость о том, что Зак Снайдер добился от студии Warner финансирования дополнительных съемок режиссерской версии «Лиги справедливости». Сообщалось, что Генри Кавилл, Галь Гадот и Бен Аффлек возвращаются на площадку.

Однако в беседе с Collider исполнитель роли Супермена опроверг информацию. По словам Кавилла, никакие досъемки не планируются, по крайней мере он точно в них не участвует. Актер добавил, что в контексте режиссерской «Лиги справедливости» он ощущает себя просто зрителем, который увидит версию в день премьеры вместе со всеми фанатами.

Напомним, Снайдер намерен разделить проект на четыре части, которые выйдут друг за другом. Релиз намечен на 2021 год на потоковом сервисе HBO Max.