Анастасия Лях .22 мая, 2021 11

Как сообщает Deadline, звезда сериала «Ведьмак» и исполнитель роли Супермена возглавит актерский состав перезапуска фантастической франшизы «Горец».

Напомним, оригинальный «Горец» вышел на экраны в 1986 году. Он рассказывал о бессмертных воинах, которые живут столетие за столетием и сражаются друг с другом, чтобы жить дальше. Победитель поединка получает жизненную силу своего соперника лишь тогда, когда отсекает тому голову. Ведущие роли в оригинале исполнили Кристофер Ламберт, Шон Коннери и Клэнси Браун. Успешный фильм получил впоследствии несколько сиквелов и сериал-ответвление .

В режиссерском кресле ребута находится создатель франшизы «Джон Уик» Чад Стахелски, так что за качество боевых сцен в новом «Горце» точно можно не беспокоиться. Официально Кавилл пока что на роль МакЛауда не утвержден, но переговоры находятся на заключительной стадии.