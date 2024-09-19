sonyazhytkova .19 сентября, 2024 0

Актор впевнений, що світу не вистачає його творчості, і ця недостача відчувається особливо в магічній франшизі про хлопчика, що вижив.

Гаррі Олдман, який зіграв Сіріуса Блека - зловісного ув'язненого з Азкабана та хрещеного батька Гаррі Поттера, дебютував у магічному світі у фільмі "Гаррі Поттер і в'язень Азкабана". Він також з'явився в невеликій ролі у "Гаррі Поттер і Кубок вогню" і отримав значно більше екранного часу у "Гаррі Поттер і Орден Фенікса". Проте, згадуючи свою участь у франшизі, Олдман вважає, що Сіріус Блек міг би з'являтися на екрані набагато частіше.

"Я обожнюю Сіріуса", - зізнався Олдман у розмові з IndieWire під час церемонії премії Еммі. Спочатку Сіріус Блек був представлений як загрозливий антагоніст Гаррі Поттера, але згодом перетворився на одного з найближчих друзів Поттера і єдиного члена родини, що залишився. Однак, після того як Гаррі знайшов свого хрещеного батька, Блек загинув від руки Беллатриси Лестранж, а його душа зникла у таємничому порталі. Розмірковуючи про свою роль, Олдман зазначив:

"Його було занадто мало. Він з'явився, і все, що залишилось - це завіса".

Оглядаючи перші фільми про Гаррі Поттера, можна вразитися вражаючим акторським складом, який зібрали Warner Bros. Серед них, окрім Гері Олдмана, знімалися справжні зірки британського та ірландського кінематографа, такі як Річард Гарріс, Алан Рікман, Меггі Сміт, Ральф Файнс, Брендан Глісон, Девід Теннант та інші. Кожен із учасників - від дизайнерів до акторів - вклав усі свої сили у створення фільмів. Проте сам Гері Олдман критично ставиться до своєї гри в цих стрічках.

Актор описав свою гру як "посередню", зазначивши, що, не прочитавши книги, він не міг повністю зрозуміти свого персонажа. Олдман порівняв свою роботу з грою покійного Алана Рікмана, який глибше досліджував свого героя, професора Снейпа. Він вважає, що якби був ліпше підготовленим, його виступ міг би бути значно кращим.

Фанати Гаррі Поттера наразі розділені щодо майбутнього ребуту серії. HBO замовила нову адаптацію книг Дж.К. Роулінг, яка розповість знакову історію на телебаченні. Кастинг ще не оголошено, оскільки компанія тільки-но почала шукати акторів на головні ролі. Тим часом Гаррі Олдман сподівається на можливу участь у новій версії, можливо, вже в ролі іншого персонажа. Актор припустив, що, швидше за все, будуть обрані нові актори, і висловив надію, що через кілька років він зможе зіграти Дамблдора.

Джерело: Мovieweb