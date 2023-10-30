sonyazhytkova .30 октября, 2023 10

Виробники фільму "Сікаріо 3" розглядають можливість створення третьої частини, де можливе повернення оригінального акторського складу з Емілі Блант, Джошем Бролін та Бенісіо дель Торо.

Перша частина фільму, що вийшла в 2015 році, познайомила глядачів із наркотичною війною на кордоні США та Мексики. Вона розповідала про агента ФБР, головну героїню, яку наймає урядовий спецпідрозділ для боротьби з наркоторгівлею. "Сікаріо: День солдата", вийшовши у 2018 році, продовжив сюжет, підкреслюючи загострення конфлікту, коли картелі почали переправляти терористів через кордон. У цій частині персонажі Джоша Броліна, федерального агента Метта Грейвера, і Алехандро, що зіграний Бенісіо, об'єднали зусилля, щоб протистояти цій загрозі.

Під час розмови з журналістами від Collider, Моллі Сміт і Трент Лакінбілл, виробники фільму "Сікаріо 3", виразили свій ентузіазм стосовно проекту та своє бажання повернути разом цю акторську трійцю. Навіть при складнощах, які виникли через тривалий страйк акторів SAG-AFTRA, вони залишаються оптимістичними щодо можливості повернення акторів. Цей страйк призвів до певних затримок у процесі написання сценарію, але виробники підкреслили, що всі зацікавлені і готові продовжити розповідь.

"Наш план - об'єднати екіпаж з Бенісіо, Емілі та Джошем, і у нас є захоплюючий сценарій для розповіді... Бенісіо є найближчим до цього проекту завдяки своєму недавньому досвіду роботи з нами. Ми тримаємо всіх акторів в курсі подій і вони залишаються в нього зацікавленими. Щодо страйку, він призвів до деяких затримок у процесі створення сценарію, проте, я думаю, що всі дуже схвильовані. Усі вже розуміють загальну концепцію сюжету і з нетерпінням очікують можливості незабаром розпочати роботу над зйомками."

Джерело: Мovieweb