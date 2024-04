sonyazhytkova .2 апреля, 2024 12

Актор порівнює головного героя майбутнього телешоу "Ripley" на Netflix і знаменитого злочинця Джима Моріарті з "Шерлока", роль за яку він отримав нагороду BAFTA.

Говорячи на BBC, зірка серіалу "All of us Strangers" заявив, що Ріплі - це злочинець, антигерой, до якого слід ставитися з розумінням і співчуттям, а не падати під впливом його дій.

"Ця роль відрізняється від ролі Моріарті", - зауважив він. "Ріплі - не просто злодій, а антигерой, і моя мета - показати глядачам, хто він є, і не дозволити їм стати жертвами його вчинків. Ми повинні відчувати співчуття до нього. Він - центральна фігура цієї історії".

Психологічний трилер "Ripley" показує, як головного героя наймає багатий чоловік, щоб переконати його норовливого сина повернутися з Італії. Проте, Ріплі швидко опиняється в середовищі обману, шахрайства та вбивства. У телеверсії головні ролі виконують Джонні Флінн та Дакота Фаннінг.

"Це особа з великим талантом, яка живе під постійним стресом, оточена сусідами, які подібні до щурів", - зауважив Скотт. "Він непомітний і змушений робити все можливе для виживання, як і багато інших людей. Але потім він потрапляє у світ, де люди менш обдаровані, ніж він, і вони беззастережно вважають себе митцями. Повідомлення полягає в тому, що "коли ви відкидаєте деякі складові суспільства, це призводить до розпаду всього, як у державі Данія".

Прем'єра "Ripley" відбудеться через два дні.

Джерело: Deadline