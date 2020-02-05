Издание WeGotThisCovered утверждает, что персонаж Кевин МакКалистер, которого играл Маколей Калкин, может вернуться в перезапуске семейной рождественской комедии «Один дома».
Напомним, новая версия снимается для потокового сервиса Disney+. Ее главным героем станет другой мальчик, а именно Макс в исполнении Арчи Йейтса (юного актера, известного по военной сатире «Кролик Джоджо»), который аналогично столкнется с вторженцами в частную собственность, когда случайно останется один дома.
WeGotThisCovered, ссылаясь на свои анонимные источники, пишет, что создатели проекта в настоящее время ищут актера на роль повзрослевшего Кевина, который по сюжету будет возглавлять охранную фирму, предоставившую охранную систему для дома, в котором живет Макс.
Неизвестно, рассматривает ли руководство Disney самого Маколея Калкина или же принципиально ищет другое лицо.
Фильм огонь, уже слили в сеть в HD качестве, я тут ==>> shre.su/VS50 смотрел, что и вам рекомендую