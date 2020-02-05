Анастасия Лях .5 февраля, 2020 6

Издание WeGotThisCovered утверждает, что персонаж Кевин МакКалистер, которого играл Маколей Калкин, может вернуться в перезапуске семейной рождественской комедии «Один дома».

Напомним, новая версия снимается для потокового сервиса Disney+. Ее главным героем станет другой мальчик, а именно Макс в исполнении Арчи Йейтса (юного актера, известного по военной сатире «Кролик Джоджо»), который аналогично столкнется с вторженцами в частную собственность, когда случайно останется один дома.

WeGotThisCovered, ссылаясь на свои анонимные источники, пишет, что создатели проекта в настоящее время ищут актера на роль повзрослевшего Кевина, который по сюжету будет возглавлять охранную фирму, предоставившую охранную систему для дома, в котором живет Макс.

Неизвестно, рассматривает ли руководство Disney самого Маколея Калкина или же принципиально ищет другое лицо.