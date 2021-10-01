Таня Гончаренко .1 октября, 2021 5

Тот случай, когда о фильме ещё ничего не известно, но уже назначен исполнитель главной роли. Netflix решил снять фильм об ограблении и Реге-Жан Пейдж, известный по роли Герцога в сериале "Бриджертоны" сыграет главного героя. - сообщает Deadline.

Детали сюжета для триллера-ограбления хранятся в секрете.

Оригинальная идея фильма пренадлежит лауреату премии "Эмми" Ноа Хоули (шоураннер сериала "Фарго"). Хоули планирует работать одновременно в качестве режиссера, сценариста и продюсера. Среди продюссеров проекта также братья Руссо, создатели "Мстителей". Пейдж также будет исполнительным продюсером.

Дата релиза еще не назначена.