sonyazhytkova .10 января, 2024 11

Опра безпосередньо відреагувала на недавні звинувачення Тараджі П. Генсон щодо поганих умов на зйомках цьогорічного мюзиклу "Колір пурпурний".

У розмові з Entertainment Tonight, Уїнфрі відкинула твердження про які-небудь конфлікти між нею та Тараджі П. Генсон, стверджуючи, що вона приділяла увагу всьому, що було необхідно для кожного учасника знімального процесу:

"Висловлюють думки, що я не надавала підтримки Тараджі. Тараджі особисто засвідчить, що я була найактивнішим захисником цього фільму. Моя підтримка охоплювала не лише аспекти, що відбувалися поза кадром, але й враховувала потреби кожного учасника. Так що кожного разу, коли до мене долітали повідомлення про те, що комусь потрібна допомога, я втручалася... Я не відповідаю за бюджет, бо це Warner Bros. Так працює система студії".

Уінфрі, яка грала у версії "Колір пурпуровий" 1985 року та була продюсеркою його ремейку у 2023 році, наголошує, що вона ефективно вирішувала всі труднощі, що виникали під час виробництва. Вона відповіла на запитання Генсон стосовно проблем з орендою автомобілів та харчуванням, стверджуючи, що робила все можливе для їх врегулювання.

"В якості продюсерів ми отримуємо свою винагороду, і кожен впорядковується через свою команду. Таким чином, кожного разу, коли доходили чутки про проблеми, чи то з машинами, чи з харчуванням, я особисто втручалася, намагаючись виправити ситуацію. Я впевнена, що [Тараджі] також підтвердить це", - додала Опра.

Джерело: Мovieweb