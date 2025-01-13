sonyazhytkova .13 января, 2025 6

Netflix переносить прем'єру телешоу, яка мала відбутися 15 січня, на 4 березня. Маркл, активно волонтерячи та зустрічаючись з жертвами лісових пожеж на півдні Каліфорнії, вирішила відкласти запуск серіалу, аби зосередитись на допомозі постраждалим.

Герцогиня Сассекська, яка виступає продюсером серіалу, подякувала партнерам за підтримку та підкреслила важливість допомоги постраждалим від катастрофи в її рідному штаті Каліфорнія.

Проєкт "З любов'ю, Меган" поєднує практичні поради та відверті розмови з друзями – як старими, так і новими. Меган ділиться особистими секретами, ставлячи на перше місце гру, а не досягнення ідеальності, і показує, як створювати красу навіть у найнеочікуваніших ситуаціях. Разом з гостями вона готує на кухні, працює в саду та запрошує глядачів долучитися. Це шоу є частиною угоди між Archewell Productions, компанією Маркл і принца Гаррі, та Netflix.

Нещодавно пара була помічена в Конгрес-центрі Пасадени, де вони зустрічалися з постраждалими від двох великих пожеж у Лос-Анджелесі: вогню Eaton, що охопив Альтадену та навколишні райони, та пожежі в Pacific Palisades, яка знищила частину району на горі Санта-Моніка і передмістя Малібу. Меган і Гаррі давно активно займаються волонтерською діяльністю через свою благодійну організацію Archewell Foundation, надаючи допомогу по всьому світу.

За останніми даними, пожежа в Палісадес вигоріла на площі 23 707 акрів і наразі контролюється лише на 16%, тоді як пожежа Eaton в Пасадені та Альтадені охопила понад 14 000 акрів, і рятувальники зуміли збільшити контроль з 15% до 27%. Загалом вже загинули як мінімум 16 осіб, і ця цифра може зростати.

Джерело: Deadline