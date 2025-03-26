sonyazhytkova .26 марта, 2025 6

Стримінгова платформа продовжує збирати зоряний склад для своєї масштабної екранізації культової серії книг про "хлопчика, що вижив".

Новим можливим доповненням до касту став британський актор і комік Нік Фрост, який перебуває на фінальній стадії переговорів щодо ролі Рубеуса Гегріда.

Якщо угода відбудеться, Фрост приєднається до вже оголошених або тих, хто ще веде перемовини: Джона Літгоу (Альбус Дамблдор), Джанет МакТір (Мінерва Макґонеґел) та Паапи Ессіду (Северус Снейп). HBO поки утримується від офіційних коментарів, наголошуючи, що поки триває передвиробничий процес, підтверджувати будь-які деталі вони не поспішають.

Роль добродушного напіввелетня Гегріда, який служить лісником і доглядачем Гоґвортсу, а згодом стає викладачем догляду за магічними істотами, раніше блискуче виконав Роббі Колтрейн у всіх восьми фільмах кінофраншизи.

Серіал, розрахований на десятиліття, створюють шоуранерка Франческа Ґардінер та режисер і виконавчий продюсер Марк Мілод. Очільник HBO Кейсі Блойс пообіцяв, що це буде "вірна адаптація" першоджерела, яка занурить глядачів у кожну з культових книжок.

Тож чи стане саме Нік Фрост новим обличчям улюбленого лісника Гоґвортсу? Схоже, що відповідь ми дізнаємось дуже скоро.

Джерело: Deadline

