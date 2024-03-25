sonyazhytkova .25 марта, 2024 3

Сиквел спровокував страх у багатьох глядачів і вразив їх уяву своєю жахливою атмосферою.

У цей вікенд "Ghostbusters: Frozen Empire" легко очолив кінопрокат, перевершивши навіть свого попередника, "Ghostbusters: Afterlife", хоч і не суттєво. За даними The Numbers, новий фільм зібрав приблизно $45.2 мільйона в касі, забезпечивши собі перше місце у внутрішньому бокс-офісі.

Режисер Гіл Кенан з фільму "Ghostbusters: Frozen Empire" зібрав усього $61.6 мільйона у всьому світі, але цей сиквел не здобув широкої популярності за межами країни. За кордоном стрічка заробила лише третину від суми, що зібрала на внутрішньому ринку - $16.4 мільйона. Цікаво буде побачити, як утримаються показники між першим і другим вікендами, враховуючи різні реакції критиків та фанів. Проте цього вистачило, щоб зробити всю франшизу "Ghostbusters" мільярдною.

Наразі фільм має низьку оцінку 43% на Tomatometer, але відзначається високим рейтингом аудиторії на Rotten Tomatoes - 84%. У той же час, "B+" CinemaScore підтверджує задоволення глядачів, що залишають кінозали, спостерігаючи за сиквелом "Ghostbusters".

Джерело: Мovieweb