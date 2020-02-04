Анастасия Лях .4 февраля, 2020 5

На фото: Кадр из фильма "Паразиты"

Американская Гильдия сценаристов объявила обладателей своей премии 2020. А это означает, что теперь мы догадываемся, кто получит «Оскары» за лучшие сценарии.

В категории «лучший оригинальный сценарий» победил южнокорейский трагикомичный триллер «Паразиты». А за лучший адаптированный сценарий награда досталась Тайке Вайтити и «Кролику Джоджо».

Отметим, что «Паразиты» и «Кролик Джоджо» также победили в аналогичных номинациях на вручении премий Британской киноакадемии BAFTA.

Лауреаты «Оскара» за 2019 год станут известны в ночь с 9 на 10 февраля.