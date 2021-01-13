Анастасия Лях .13 января, 2021 11

Неофициально, но глава Marvel Кевин Файги в интервью изданию IGN анонсировал возвращение франшизы «Мстители».

Без каких-либо подробностей Файги сказал: «Да. Думаю, да. То есть в какой-то момент мне просто придется сказать „да“ возвращению этих ребят». Также продюсер отметил, что потоковый сервис Disney+ дает безграничные возможности для расширения вселенной «Мстителей».

Напомним, якобы заключительная часть франшизы под названием «Мстители: Финал» вышла в 2019 году, после чего Кевин Файги заявил, что в новой фазе MCU возвращения «Мстителей» ждать не стоит.