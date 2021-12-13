Анастасия Лях .13 декабря, 2021 6

В интервью The Hollywood Reporter глава студии Marvel Кевин Файги заявил, что американские киноакадемики предвзяты по отношению к комиксам.

Файги отметил, что в рядах киноакадемиков до сих пор существует жанровая предвзятость. Она, как известно, касается комедий и хорроров, которые крайне редко попадают в категорию «лучший фильм». Но в особенности комиксов, которые практически всегда остаются не у дел. Поэтому, добавил Файги, он был безумно рад триумфу «Черной пантеры».

Кинокомиксы Marvel за все время получили лишь три статуэтки «Оскар». И все три достались «Черной пантере». Также «Черная пантера» стала первым и пока что единственным комиксом, попавшим в номинацию «лучший фильм года».