Таня Гончаренко .12 октября, 2021 5

Корейский сериал "Игра в кальмара" стала мировым хитом после выхода на Netflix. Но, главный актер Ли Чон Чжэ в интервью изданию Variety признается, что Голливуд пока не зовет его в новые проекты.

Чон Чжэ

Не смотря на то, что на данный момент в Южной Корее Лиявляется самым прибыльным актером, ожидаемого ажиотажа от голливудских продюсеров не случилось.

"Никаких предложений или запросов мне не поступало, - сказал Ли Чон Чжэ. Но, если бы предложение меня заинтересовало, я был бы счастлив участвовать в зарубежной постановке. Это было бы весело".

Напомним, в "Игре в кальмара" Ли Чон Чжэ играет Сон Ки Хуна - игромана и бездельника средних лет, который живет с мамой. Погрязнув в долгах, Ки Хун соглашается принять участие в таинственной и жестокой игре на выживание, которая должна принести победителю миллиарды долларов.

"Я совершенно не ожидал такого успеха, когда рассматривал "Игру в кальмара" в качестве проекта. Но когда я прочел сценарий, я понял, что он содержит элементы, которые смогут найти отклик у любого человека, живет ли он Корее или за ее пределами", - рассказал Ли Чон Чжэ.

Также, Ли Чон Чжэ признался, что перевоплощение в Сон Ки Хуна здорово изменило и проявило его: "Характер Сон Ки Хуна сильно меняется по ходу шоу. Это очень широкий спектр эмоций, с которым было бы интересно поработать любому актеру. Возможно, в моей карьере это первый персонаж с таким диапазоном" - дополнил актер.