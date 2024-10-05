sonyazhytkova .5 октября, 2024 14

Cтрічка базується на однойменному романі Стівена Кінга, що був опублікований під псевдонімом Річард Бахман.

Сценарій до фільму написав Едгар Райт у співпраці з Майклом Бакаалом, а продюсерами виступають Саймон Кінберг, Ніра Парк та сам Райт.

Оригінальна стрічка "Гонщик", що вийшла в 1987 році, була створена Полом Майклом Гласером, а головну роль виконав Арнольд Шварценеггер. У фільмі також знялися Япхет Котто, Марія Кончіта Алонсо та Річард Досон, ведучий шоу "Сімейні узи2, який зіграв підступного ведучого гри у футуристичному антуражі.

Сюжет кінокартини зосереджується на несправедливо засудженому поліцейському, який отримує шанс на свободу, змушений брати участь у телевізійному шоу, де засуджені, відомі як "бігуни", мають битися з вбивцями за своє визволення. Оригінальний фільм заробив 38 мільйонів доларів у внутрішньому прокаті.

Прем'єра нової версії "Гонщика" запланована на 21 листопада 2025 року.

Джерело: Deadline