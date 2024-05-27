sonyazhytkova .27 мая, 2024 3

В нещодавньому епізоді подкасту Therapuss з Джейком Шейном, актор поділився своїм першим досвідом перегляду незавершеного монтажу "Прихованих фігур" 2016 року. Перший показ залишив його розчарованим, і він побоювався, що своєю грою зіпсував картину.

У фільмі, номінованому на премію Оскар, Павелл виконав роль астронавта Джона Гленна. Історична драма, де головні ролі зіграли Октавія Спенсер, Тараджі П. Генсон та Жанель Моне, розповідає про жінок-науковців, які допомогли Гленну стати першим американським астронавтом, що облетів Землю. Актор зізнався, що перегляд першої версії дався йому дуже важко.

"Це дійсно змушує задуматися", – сказав Павелл. "Люди забувають, що перегляд чорнового монтажу фільму нагадує редагування власних матеріалів. Ти сидиш і думаєш: 'Я себе ненавиджу'".

"Пам'ятаю, як вперше дивився ["Приховані фігури"] на території студії Fox – це було до того, як закінчили роботу над ефектами, музикою та звуковим дизайном – я буквально вийшов з кінозалу і мене знудило в кущах".

Він продовжив: "Я думав, що зіпсував цей фільм. Думав: 'Всі ці жінки дали чудові виступи, це їх спадщина – а я все зруйнував'. Це, мабуть, найгірше, що можна зробити як актор – бути поганим у фільмі про реальних людей, які заслуговують на правдиву історію".

Втім, думка актора змінилася, коли до фільму включили інші елементи.

"Але коли музика вже на місці, фільм починає виглядати краще", – зазначив він. "Всі ми прагнемо бути хорошими... і ніхто не хоче бути слабким місцем у фільмі, особливо коли йдеться про реальні історії".

Джерело: Deadline