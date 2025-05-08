sonyazhytkova .8 мая, 2025 8

Несподіваний поворот у світі супергероїв — DC Studios вирішили перезавантажити сценарій стрічки про одного з найнезвичніших лиходіїв всесвіту. Замість гуру горору Майка Фленеґана за справу береться майстер атмосферного драйву — сценарист Хоссейн Аміни.

Хоссейн Аміни, відомий широкому загалу як сценарист культової стрічки "Драйв" з Раяном Гослінгом. У його доробку — номінація на "Оскар" за "Крила голубки", а тепер — занурення у супергеройську темряву.

Це стало справжнім сюрпризом для фанатів: ще минулого року оголосили, що сценарій напише Майк Фленеґан — режисер "Привидів будинку на пагорбі", який сам запропонував ідею фільму у Twitter у 2023 році. Передбачалося, що Глиноликий буде гібридом горору, трилера й трагедії, з акцентом на психологічну трансформацію персонажа та його моторошну сутність.

Чи залишиться цей жанровий напрямок — наразі невідомо. Про сюжет Фленеґана офіційної інформації не було, проте джерела стверджували, що стрічка мала глибше розкрити жахливі аспекти Глиноликого — актора, який після злиття з роллю у фільмі жахів втрачає себе і перетворюється на монстра з глинистого матеріалу.

Прем’єра "Глиноликого" запланована на 11 вересня 2026 року — стрічка стане частиною першого розділу оновленого кіновсесвіту DC під назвою "Gods and Monsters".

Поки фанати гадають, у що тепер перевтілиться легендарний глиняний антагоніст, DC готує новий рецепт страху, драми й адреналіну. І хоча форма змінюється — суть лишається незламною: Глиноликий повертається, і він прийде не жартувати.

Джерело: Gamesradar