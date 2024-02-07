sonyazhytkova .7 февраля, 2024 13

Після трьох років акторка подала судовий позов, через незаконне звільнення з популярного серіалу.

Гіна Карано, ветеранка "Мандалорця", розпочала судову битву проти Disney та Lucasfilm з підтримкою від Ілона Маска. Після трьох років вона вважає своє звільнення незаконним через висловлення своєї думки про політичну ситуацію у Сполучених Штатах та інші коментарі, які були визнані неприйнятними її колишніми роботодавцями.

У своєму акаунті X Карано пояснила мотиви свого рішення. Нагадавши заяву Lucasfilm, де зазначалося, що вона більше не є частиною компанії через її "денігративні" повідомлення у соціальних мережах, актриса написала

"Це далеко від правди. Правда в тому, що мене переслідували за все, що я публікувала, за кожен пост, який мені сподобався, тому що я не підписувалася під прийнятною на той час нав'язаною нормою. Мої слова постійно викручували, щоб демонізувати та дезгуманізувати мене як крайньо правого екстреміста. Це була кампанія булінгу, спрямована на моє замовчування, знищення та створення прикладу зі мною.

Справа в тому, що я навіть не використовувала агресивну мову.

Я ділилася цитатами, картинками, мемами та іноді використовувала власні слова, не з агресією, а з повагою та іноді комедією, щоб тримати настрій легким у темні часи".

Карано продовжувала перераховувати багато причин її звільнення, включаючи приклади деяких тем, які вона відкрито обговорювала, які були визнані неприйнятними і в кінцевому підсумку, призвели до її звільнення.

Однак вона продовжила вказувати, що хоч її особисті погляди постійно були під контролем, це не стосувалося її чоловічих партнерів зі знімальної групи.

"Голлівуд каже, що підтримує жіночу репрезентацію та рівні права. Тоді чому мої чоловічі партнери мали дозвіл висловлюватися без обурення та курсів перепідготовки або звільнення, але мені не надавали того самого права на вільне висловлення своїх думок", - додала акторка.

Джерело: Мovieweb