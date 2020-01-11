Анастасия Лях .11 января, 2020 3

На фото: Кадр из фильма "Мстители: Финал"

Сайт Rotten Tomatoes, который публикует рейтинги фильмов на основе суммирования профессиональных отзывов, обнародовал список лауреатов премии Golden Tomato Awards за 2019 год.

«Мстители: Финал» победили в номинациях «лучший фильм» и «лучшая экранизация комикса». Южнокорейский фестивальный хит «Паразиты» стал призером в категориях «лучший иностранный фильм», «лучшая драма» и «ограниченный прокат».

Третий «Джон Уик» отметился в номинации «лучший экшен или приключенческий фильм». Лучшим хоррором стал «Мы», а лучшим триллером — «Ножи наголо». «История игрушек 4» победила в категориях «лучшая анимация» и «лучший режиссерский дебют».