sonyazhytkova .14 февраля, 2025 2

Такеші Ямазаки повідомив, що активно працює над сценарієм та розкадровками нового фільму про Годзіллу, при цьому наступна частина отримає значно більший бюджет, хоча точні суми поки що не розкриваються.

Про розробку сиквела було офіційно оголошено ще в листопаді 2024 року, але досі невідомо, чи продовжить новий фільм історію "Minus One", чи представить зовсім нову сюжетну лінію.

"Godzilla Minus One", знятий за скромний бюджет у $15 мільйонів, отримав Оскар за найкращі візуальні ефекти на 96-й церемонії, а також здобув вісім нагород на 47-й Японській кіноакадемії. Автор сценарію та режисер Такеші Ямазаки створив фільм, що на даний момент має майже ідеальний рейтинг 99% на Rotten Tomatoes.

У картині зіграли Рюносукэ Камікі, Мінамі Хамабе, Юкі Ямада, Мунетака Аоякі, Хідетака Йошіока, Сакура Андо та Куроносукэ Сасаки.

За сюжетом, "Minus One" розповідає історію Коічі Шікішіми (Камікі), військового пілота-камікадзе, який, залишивши свою місію під час Другої світової війни, несе тягар провини та посттравматичного стресу. Коли монстр, з яким він зіткнувся в минулому, знову встає на його шляху, Шікішіма вирішує взяти реванш, спробувавши відкупитись від своїх гріхів.

Що чекає на цього героя в новому фільмі? Чи продовжиться його боротьба з чудовиськом, або ж з’явиться нова загроза — це ще залишається таємницею.

Джерело: Gamesradar