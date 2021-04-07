Фантастический кроссовер студии Warner о столкновении двух легендарных
На днях мы писали, что старт «Годзиллы против Конга» в прокате оказался лучшим за все время пандемии, обогнав «Довод», сиквел «Чудо женщины» и игровой ремейк «Тома и Джерри». Напомним, что студия практически одновременно выпустила картину и в кинотеатрах, и на стриминге HBO Max. И
Так, на платформе старт кроссовера оказался лучше старта таких дисишных экранизаций, как «
Возможно, «Годзилла против Конга» станет первым фильмом со времен пандемии, который сможет окупить затраты на производство. Хотя это будет непросто, ведь бюджет картины составил 200 миллионов долларов, и это не считая маркетинг.