Анастасия Лях .7 апреля, 2021 4

Фантастический кроссовер студии Warner о столкновении двух легендарных монстров-гигантов бьет рекорды не только в прокате, но и онлайн.

На днях мы писали, что старт «Годзиллы против Конга» в прокате оказался лучшим за все время пандемии, обогнав «Довод», сиквел «Чудо женщины» и игровой ремейк «Тома и Джерри». Напомним, что студия практически одновременно выпустила картину и в кинотеатрах, и на стриминге HBO Max. И онлайн-результат тоже оказался рекордным.

Так, на платформе старт кроссовера оказался лучше старта таких дисишных экранизаций, как « Чудо-женщина : 1984» и «Лига справедливости Зака Снайдера». И лучшим со времен запуска сервиса HBO Max в мае прошлого года (точные цифры по онлайн-просмотрам пока что не обнародованы).

Возможно, «Годзилла против Конга» станет первым фильмом со времен пандемии, который сможет окупить затраты на производство. Хотя это будет непросто, ведь бюджет картины составил 200 миллионов долларов, и это не считая маркетинг.