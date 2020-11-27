Анастасия Лях .27 ноября, 2020 6

На фото: Концепт-арт к фильму "Годзилла против Конга"

Как сообщает The Hollywood Reporter, потоковый сервис Netflix хочет купить у студии Warner права на трансляцию предстоящего фантастического блокбастера-кроссовера «Годзилла против Конга».

Netflix готов заплатить 200 миллионов долларов. Однако камнем преткновения является принадлежащий Warner стриминговый сервис HBO Max, желающий, конечно же, поместить картину в свой каталог.

Напомним, «Годзилла против Конга» — долгострой, посвященный столкновению двух культовых гигантских монстров в одной вселенной. В режиссерском кресле находится Адам Вингард. В ролях заняты Александр Скарсгард и Милли Бобби Браун. Картина станет четвертым фильмом в серии, включающей «Годзиллу» 2014, ее сиквел «Король монстров» и перезапуск «Конг: Остров черепа».

В настоящее время кинотеатральный релиз кроссовера намечен на 21 мая 2021 года.