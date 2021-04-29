Издание The Hollywood Reporter пишет, что режиссер «Годзиллы против Конга» Адам Вингард и студия Legendary готовы заключить новый контракт.

Речь о съемках продолжения франшизы, которое может получить название «Сын Конга». Никаких других подробностей потенциального проекта пока что нет. Но известно, что идеи для возможного сиквела появились у Вингарда еще во время работы над кроссовером.

Неудивительно, что студия хочет как можно скорее запустить в разработку продолжение. «Годзилла против Конга», несмотря на параллельный онлайн-релиз на стриминге HBO Max, заработала в прокате 400 миллионов долларов при бюджете в 200, продемонстрировав лучший результат за все время пандемии.