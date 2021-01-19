Анастасия Лях .19 января, 2021 9

Как сообщает Deadline, студия Warner выпустит фантастический кроссовер «Годзилла против Конга» на два месяца раньше, чем было заявлено.

Ожидалось, что фильм выйдет 21 мая 2021 года. Однако теперь датой выхода значится 26 марта 2021. Как и сообщалось ранее, Warner выпустит блокбастер параллельно в кинотеатрах (тех, которые к тому моменту будут работать), и на потоковом сервисе HBO Max (на тех территориях, где этот стриминг доступен).

Напомним, «Годзилла против Конга» — продолжение фильмов «Конг: Остров черепа» и «Годзилла: Король монстров». В кроссовере, в котором снялись Милли Бобби Браун, Александр Скарсгард и Ребекка Холл, два величайших монстров столкнутся между собой.