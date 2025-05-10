sonyazhytkova .10 мая, 2025 8

Франшиза Monsterverse не збавляє обертів! Компанія Legendary підтвердила старт зйомок нового блокбастера "Godzilla x Kong: Supernova" та оголосила дату прем’єри — 26 березня 2027 року.

Постановкою займається Ґрант Сп’ютор ("Дитя робота"), а за сценарій відповідає Дейв Каллагем ("Шан-Чі та легенда десяти кілець").

У новій частині нас очікує поява низки нових персонажів, які разом із Годзіллою та Конгом зіткнуться з масштабною катастрофою, що загрожує самому існуванню планети. До акторського складу увійшли Кейтлін Дівер, Джек О’Коннелл, Делрой Ліндо, Метью Модайн, Алісія Дебнем-Кері, Сем Нілл, а також Ден Стівенс, який повернеться до ролі ветеринара Треппера Бізлі з хітової частини "Ґодзілла та Конґ: Нова Імперія". Нагадаємо, останній фільм став найуспішнішим у франшизі за касовими зборами.

Monsterverse, започаткований ще у 2014-му з фільму "Ґодзілла", уже встиг подарувати глядачам "Конг: Острів Черепа", "Ґодзілла ІІ: Король монстрів", а також анімаційний серіал "Острів черепа" на Netflix і драму "Монарх: Спадок монстрів" від Apple TV+.

Фільми серії вже заробили понад $2,5 мільярда у світовому прокаті — і, здається, це ще далеко не межа. Світ готується до нової атаки Титанів… Чи зможе людство вистояти, коли Supernova розірве небо над планетою?

Джерело: Deadline