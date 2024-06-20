sonyazhytkova .20 июня, 2024 3

В нещодавньому інтерв'ю актриса з фільму "За бортом" поділилася своїм бажанням працювати разом з членами своєї сім'ї, зокрема з чоловіком Куртом Расселом і дітьми Кейт Гадсон, Олівером Гадсоном та Ваєттом Расселом.

"Насправді, я б дуже хотіла - поки ми всі не постаріли - зняти фільм разом", - сказала Гоун під час появи на подкасті "Let's Talk Off Camera" з Келлі Ріпою. "Хіба це не було б чудово? Це було б так весело та шалено, о боже".

Гоун висловила цю ідею після того, як ведуча подкасту Ріпа запропонувала їй і її родині знятися у реаліті-шоу. "Ми можемо зробити щось з Олівером, наприклад мультфільм, де ми всі озвучували б персонажів", - додала Гоун. "Це було б дуже круто".

Голді Гоун має велику кар'єру в кіно та отримала "Оскар" за роль Тоні Сіммонс у фільмі Джина Сакса "Квітка кактуса" 1969 року. Вона знову була номінована на премію Академії за головну роль у стрічці "Приватний Бенджамін" 1980 року, де вона зіграла Джуді Бенджамін.

У 2018 році вона зіграла місіс Клаус у фільмі "Різдвяні хроніки" від Netflix, де її чоловік Курт Рассел грав Санта Клауса. Олівер Гадсон також взяв участь у цій різдвяній комедії. Гоун і Рассел повторили свої ролі у сиквелі "Різдвяні хроніки 2", який вийшов у 2020 році.

Джерело: Deadline