sonyazhytkova .7 февраля, 2025 12

Вона зіграє матір Меттью, Ма Мак, в цій комедії з 10 серій, яка обіцяє бути динамічною та захоплюючою, тривалістю по пів години.

Серіал повертає Меттью Макконахі та Вуді Гаррельсона, які зіграють перебільшені версії самих себе в комедії про незвичайний братський зв'язок. Гумор і зворушливість сюжету крутяться навколо того, як їхні родини намагаються ужитися разом на ранчо Меттью в Техасі. Шоураннером проєкту став Девід Вест Рід ("The Big Door Prize"), який також виступає виконавчим продюсером разом із самими акторами, Макконахі та Гаррельсоном.

Голланд Тейлор, нещодавно номінована на дев’яту "Еммі" за роль у серіалі "The Morning Show" на Apple TV+, здобула визнання ще в 1999 році, коли отримала "Еммі" за виступ у "The Practice". Вона також активно працює в театрі, нещодавно знялася в офф-Бродвейській п’єсі N/A, де зіграла Ненсі Пелосі, а також брала участь у фільмі "Quiz Lady" та серіалі "Billions" на Showtime.

Джерело: Deadline