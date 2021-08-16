Таня Гончаренко .16 августа, 2021 2

После того, как бывшая супруга Деппа, Эмбер Херд, подала на него в суд обвиняя в избиении, актеру не позавидуешь. В частности, с момента, когда суд признал его виновным и актерская карьера знаменитого Джека Воробья оказалась под угрозой. Депп уверен, что Голливуд бойкотирует его - фильм с участием Джонни, "Великий", до сих пор не вышел в прокат в США.



В интервью изданию The Sunday Times актер рассказал о своих переживаниях во время "отлучения от голливудского общества" и выразил недовольство тем, что студия MGM, отложила выпуск проекта "Великий" ("Минамата") режиссера Эндрю Левитаса.

"Мы пообещали людям, что не будем эксплуатировать эту историю, что фильм будет уважительным. Я считаю, что выполнил свою часть сделки, но те, кто присоединился к проекту позже (компания MGM), также должны выполнить свою часть.



Некоторые фильмы трогают людей, и это влияет на тех, кто живет в Минамате, и людей, которые переживают подобные вещи. А фильм не покажут в кино. Из-за того, что Голливуд меня бойкотирует? Всего один человек, один актер попал в неприятную и запутанную ситуацию за последние несколько лет?" - сказал Джонни Депп.

Вдобавок, и Warner Bros. "попросили" Деппа попрощаться с ролью волшебника Грин-де-Вальда и покинуть третью часть фильма "Фантастические твари и где они обитают".

Напомним, картина "Великий" основана на реальных событиях и затрагивает очень важную тему - экологическую катастрофу, которая произошла в японском городе Минамата в 70-е годы прошлого века. Депп играет фотографа, который отправляется в Японию снимать репортаж о случившемся.

Режиссер фильма Эндрю Левитас заявил, что MGM "хоронит" его фильм из-за судебных разбирательств Деппа. Сам Джонни Депп отрицает свою вину и не собирается сдаваться.





Но, к счастью, скандальная ситуация не умаляет заслуг звезды "Пиратов Карибского моря" в киноинстустрии. Кинофестивали в Сан-Себастьяне и Карловых Варах намереваются наградить актера за выдающийся вклад в мир кино, поскольку "признают и отдают дань уважения впечатляющей карьере известного актера и его богатому наследию в киноиндустрии во всем мире".