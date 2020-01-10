Голливудские критики назвали лучшим фильмом года «1917»
Анастасия Лях
.10 января, 2020
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На фото: Кадр из фильма "1917"
Военная драма Сэма Мендеса «1917» стала триумфатором премии голливудских кинокритиков и киножурналистов, которая была вручена на днях в Лос-Анджелесе, сообщает Variety.
Картина Мендеса также отметилась как лучший экшен-фильм, за лучший монтаж и лучшую операторскую работу. Награды за лучшую режиссуру среди мужчин и лучшую режиссуру среди женщин получили Ноа Баумбах («Брачная история») и Оливия Уайлд («Образование»). Дени Вильнев был назван режиссером десятилетия.
В актерских номинациях победили Хоакин Феникс («Джокер») и Лупита Нионго («Мы»), премии за второй план достались Джо Пеши («Ирландец») и Дженнифер Лопез («Мошенницы с Уолл-стрит»). Адам Драйвер и Кристен Стюарт стали актером и актрисой десятилетия.
Фильм огонь, уже слили в сеть в HD качестве, я тут => shre.su/9NQG смотрел, что и вам рекомендую