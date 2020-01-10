Анастасия Лях .10 января, 2020 9

Военная драма Сэма Мендеса «1917» стала триумфатором премии голливудских кинокритиков и киножурналистов, которая была вручена на днях в Лос-Анджелесе , сообщает Variety.

Картина Мендеса также отметилась как лучший экшен-фильм , за лучший монтаж и лучшую операторскую работу. Награды за лучшую режиссуру среди мужчин и лучшую режиссуру среди женщин получили Ноа Баумбах («Брачная история») и Оливия Уайлд («Образование»). Дени Вильнев был назван режиссером десятилетия.