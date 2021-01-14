Анастасия Лях .14 января, 2021 14

На фото: Кадр из фильма "Не время умирать"

Как сообщает Variety, голливудские студии готовятся объявить о новых переносах. Речь в первую очередь о релизах, запланированных на первую половину 2021 года.

То есть такие проекты, как «Черная вдова», «Круэлла», «Главный герой», «King’s Man: Начало», «Не время умирать», «Годзилла против Конга» и, возможно, девятый «Форсаж», могут не выйти этой весной. Скорее всего, все премьеры будут отложены до осени 2021.

Причина все та же. Пандемия коронавируса не идет на спад. Большая часть американских кинотеатров остается закрытой. Фильмы, рискнувшие отправиться в кинотеатры, не принесли прибыли.

Также сообщается, что некоторые из названных картин могут отправиться на стриминговые платформы. В частности, «Черная вдова» и «King’s Man: Начало».