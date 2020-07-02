Анастасия Лях .2 июля, 2020 12

Казалось бы, кинопрокат начал потихоньку оживать, а на август уже запланированы одни из самых ожидаемых кинопремьер года. Но, видимо, мы обрадовались раньше времени.

Издание Deadline пишет, что на данный момент очень высока вероятность того, что крупные августовские релизы в очередной раз будут перенесены (в лучшем случае на осень). Причина тому — новая вспышка коронавируса, последовавшая прямиком за смягчением карантинного режима. Американские власти обещают ужесточить меры предупреждения распространения инфекции обратно, а это значит, что кинопрокат снова встанет на паузу.

После длинных выходных, связанных с Днем независимости в США, студийные боссы соберутся на совещании и обсудят дальнейшую судьбу анонсированных релизов.

Напомним, в августе Warner пообещала выпустить долгожданный «Довод» Кристофера Нолана, а Disney — «Мулан» и «Новых мутантов».