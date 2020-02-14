Анастасия Лях .14 февраля, 2020 3

Уже несколько лет в разработке находится англоязычная версия хитового индонезийского боевика «Рейд», возвратившего интерес к восточным единоборствам на большом экране.

На днях сайт Collider пообщался с Джо Карнаханом, режиссером американского ремейка, и выяснил, что многострадальный проект до сих пор жив, но больше не является ремейком «Рейда».

По словам Карнахана, он и продюсеры не смогли договориться с компанией XYZ Films, владеющей правами на оригинальную франшизу, и поэтому теперь проект носит название «Zeno», хотя в его основе все тот же сценарий по мотивам индонезийского хита.

Также Карнахан добавил, что один знаменитый актер уже согласился сыграть антагониста, а другой не менее известный артист в настоящее время рассматривается на роль протагониста. Имена постановщик пока что называть не стал.