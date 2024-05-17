sonyazhytkova .17 мая, 2024 7

Пітер Джексон повідомив, що у новій стрічці про колишнього гобіта будуть досліджуватися сторони персонажа, які залишилися поза увагою в оригінальній кінотрилогії.

Нещодавно анонсований фільм "Голлум" розкриє частини передісторії цього колишнього гобіта, які не було часу показати у попередніх стрічках. В інтерв'ю для Deadline режисер оригінальної трилогії та продюсер нової адаптації розповів, що майбутня кінокартина дозволить шанувальникам побачити історію Смеагола та інші аспекти його життя, до яких раніше не доходили руки.

"Персонаж Голлума/Смеагола завжди мене захоплював, адже Голлум відображає найгірші риси людської натури, тоді як його сторона Смеагола викликає симпатію", - сказав Джексон. "Я вважаю, що він резонує з читачами і глядачами, оскільки в кожному з нас є трохи від обох цих персонажів. Ми дуже хочемо дослідити його передісторію і заглибитися в ті частини його подорожі, які раніше не вдалося показати".

Голлум, справжнє ім’я якого Смеагол, був гобітом з племені Сторів, який убив свого родича Деагола, щоб заволодіти Єдиним Перснем. Ця одержимість повільно перетворила його на підступну і хитру істоту, яку ми любимо ненавидіти у "Володарі перснів".

Генеральний директор Warner Bros. Девід Заслав оголосив під час останньої звітної конференції, що фільм про Голлума стане початком нової серії кіноадаптацій "Володаря перснів", перший з яких вийде у 2026 році.

Енді Серкіс, який виконував роль Голлума в оригінальній трилогії, повернеться до цієї ролі у фільмі "Полювання на Голлума" (робоча назва) і також виступить як режисер. Це буде перший великий живий фільм у всесвіті "Володаря перснів" з часу виходу "Гобіт: Битва п'яти воїнств" у 2014 році.

Джерело: Gamesradar