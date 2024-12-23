sonyazhytkova .23 декабря, 2024 11

До числа тих, хто став на бік актриси, приєдналися Гвінет Пелтроу, Емі Шумер та режисер Пол Фіг.

Блейк Лайвлі звинуватила Джастіна Бальдоні у сексуальних домаганнях, серед яких були непогоджені поцілунки, а також у проведенні кампанії з метою зруйнувати її репутацію. Бальдоні ж категорично заперечив ці звинувачення, назвавши їх "повністю неправдивими та навмисно скандальними".

Гвінет Пелтроу, виказуючи підтримку, додала до своїх Різдвяних бажань продукцію з лінії догляду за волоссям Лайвлі Blake Brown, супроводивши публікацію емодзі корони. Емі Шумер, яка раніше не раз кепкувала з Лайвлі в своєму шоу Inside Amy Schumer, коротко написала: "Я вірю Блейк".

Режисер Пол Фіг, який працював із Лайвлі над фільмами "Проста послуга" та його продовженням, також висловив підтримку актрисі. У своєму дописі в Twitter він підкреслив: "Блейк — одна з найпрофесійніших, талановитіших і найдобріших людей, з якими я коли-небудь працював. Вона не заслуговує на цю кампанію проти неї."

Колеги Лайвлі по фільму "Джинси талісман" — Америка Феррера, Ембер Роуз Тамблін та Алексіс Бледел — опублікували спільну заяву, в якій заявили: "Ми підтримуємо Блейк у її боротьбі проти спроб знищити її репутацію".

У своєму позові до Каліфорнійського департаменту з питань громадянських прав Блейк Лайвлі детально описала токсичну атмосферу на знімальному майданчику, яка мало не призвела до зриву зйомок. Вона також звинуватила Джастіна Бальдоні та продюсера Джеймі Хіта в нав’язуванні сексуального контексту, демонстрації порнографічних матеріалів та використанні неприпустимої лексики.

Адвокат Бальдоні, Браян Фрідман, назвав ці звинувачення "неприпустимою спробою виправдати поганий імідж Лайвлі, який виник через її власні дії".

Цей скандал продовжує набирати обертів, а підтримка зірок Голлівуду додає нових обертів до цієї історії, яка, схоже, лише починається.

Джерело: Deadline