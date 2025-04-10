sonyazhytkova .10 апреля, 2025 0

Після скандалу з криптовалютою, мемна дівчина Хейлі Велч повертається до променів слави —тепер уже на знімальному майданчику спортивної комедії "Chad Powers" з зіркою "Топ Ґану" у головній ролі.

Комедійний серіал - "Chad Powers" від Hulu, розповідає про колишнього зганьбленого квотербека (Ґлен Пауелл), який під прикриттям намагається відродити кар'єру, приєднавшись до аутсайдерської футбольної команди. І, схоже, тепер у ньому буде ще більше віральності — адже Велч з'явиться у камео, граючи саму себе.

Нагадаємо, Хейлі Велч стала зіркою після короткого, але дуже гучного відеоінтерв’ю, яке вмить розлетілося мережею. Вона швидко монетизувала славу — запуском подкасту Talk Tuah, мерчем і тусовками зі знаменитостями. Однак у грудні на неї обрушився шквал критики: Велч звинуватили в шахрайстві після стрімкого краху створеної нею криптомонети, яка перед тим сягнула вартості в $500 мільйонів.

Та, як бачимо, інтернет не тримає зла надто довго. Велч знову в грі — і тепер вже у компанії Пауелла, який, до речі, переживає справжній злет. Після "Топ Ґан: Меверік" і "Смерчів" актор просто не встигає пакувати валізи: на нього чекають ролі у перезапуску "Людини, що біжить" від Едгара Райта, трилері "Huntington" з Марґарет Куеллі та Едом Гаррісом, а також у проєктах від Джей Джея Абрамса й фільмі "Monsanto", заснованому на реальних подіях.

Що ж, Ґлен Пауелл працює на повну, а Хейлі Велч доводить, що навіть після падіння можна зробити ефектний фінт. Бо хто сказав, що 15 хвилин слави не можуть тривати трохи довше? Як мінімум, до фінальних титрів.

Джерело: Мovieweb