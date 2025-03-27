sonyazhytkova .27 марта, 2025 2

Режисер і сценарист відомий за "Щасливого дня смерті", "Химеру" та серію фільмів "Паранормальне явище", зізнався, що колись написав сценарій для "дуже великої" горор-франшизи. Але студія відхилила його, бо головним героєм був гей.

В інтерв'ю журналу SFX Крістофер Лэндон поділився прикрою історією про те, як Голлівуд досі боїться ставити ЛГБТК+ персонажів у центр великих проєктів.

"О, та ні, забудьте!", – зіронізував режисер, коли його запитали, чи можна очікувати горор із відкритим гомосексуальним головним героєм у широкому прокаті.

"Я не буду називати імен, але я написав сценарій для дуже популярної франшизи, і саме те, що головний персонаж був геєм, завадило фільму побачити світ. Студія просто не змогла з цим змиритися. Вони боялися, що це відштовхне половину аудиторії або, принаймні, половину країни [США]".

Лэндон додає, що це був один із найкращих сценаріїв у його кар’єрі, і він пишався ним. Але страх перед реакцією консервативної публіки виявився сильнішим за бажання зняти оригінальне кіно.

"Поки студії женуться за грошима і намагаються догодити найпростішій аудиторії, нічого не зміниться. Скляна стеля досі тут, і вона нікуди не зникає".

Хоча Лэндон вже включав другорядних ЛГБТК+ персонажів у свої фільми ("Химера", "Щасливий день смерті"), цього разу студійні обмеження не дали йому зробити сміливий крок. І це ще раз нагадує: навіть у жанрі, який часто ламає табу, деякі речі залишаються під забороною.

Джерело: Gamesradar