Акторка долучилася до проєкту, який розповідає про складне минуле професорки коледжу, коли її колегу обвинувачує видатний студент. Сценарій до кінострічки складено Норою Гаррет.

Студія Amazon MGM здобула права на "After the Hunt", де Джулія Робертс виконає головну роль за режисерським керівництвом Луки Гваданьїно за сценарієм Нори Гаррет. Проєкт належить Imagine Entertainment.

Алан Мандельбаум з Imagine представив сценарій студії для розгляду та співпрацював з CAA щодо укладення контрактів з Робертс і Гваданьїно. Гваданьїно також виступає одним з продюсерів разом із Мандельбаумом та Браяном Грейзером з Imagine. Нещодавно Робертс була помітна у таких фільмах, як "Квиток до Раю" (2022) від Universal з Джорджем Клуні та "Залиш світ позаду" (2021) від Netflix, де також грали Махершала Алі та Ітан Хок.

Гваданьїно відомий режисерськими роботами над такими стрічками, як "Call Me by Your Name" (2017), "Suspiria" (2018) та "Bones and All" (2022).

Джерело: Нollywoodreporter